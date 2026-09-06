Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Parte con il piede giusto il campionato della Varesina. Nella prima giornata del girone D di serie D, i rossoblù hanno superato 3-2 il Cittadella Vis Modena all’Elmec Solar Stadium, conquistando i primi tre punti della stagione al termine di una partita combattuta e rimasta aperta sino al recupero.

Grande protagonista dell’esordio è stato Stefano Banfi, autore di una doppietta. È stato proprio l’attaccante della Varesina a sbloccare il risultato al 39′ del primo tempo, consentendo alla squadra di andare al riposo avanti 1-0. Nella ripresa gli emiliani hanno reagito e al 10′ Dodaro ha trovato la rete dell’1-1. La risposta della Varesina è stata però praticamente immediata: appena due minuti più tardi, al 12′, ancora Banfi è andato a segno riportando avanti i padroni di casa e completando la propria doppietta personale.

La Varesina ha poi trovato anche il gol che sembrava poter chiudere definitivamente la partita. Al 33′ del secondo tempo Alessandro Maspero ha trasformato un calcio di rigore per il 3-1, mettendo la propria firma sul successo rossoblù.

Il Cittadella Vis Modena non si è comunque arreso e al 47′ Defrel ha accorciato le distanze sul 3-2, rendendo particolarmente intensi gli ultimi istanti dell’incontro. La Varesina ha però difeso il vantaggio fino al triplice fischio e ha potuto festeggiare una vittoria importante alla prima giornata.

Un debutto dunque positivo per la formazione di Venegono Superiore, che comincia il proprio cammino in campionato con tre punti e cinque reti complessive in una partita che ha già offerto spettacolo. La copertina della giornata va soprattutto a Banfi, decisivo con i due gol che hanno permesso alla Varesina prima di sbloccare l’incontro e poi di reagire immediatamente al momentaneo pareggio degli ospiti.

Serie D, girone D – Tutti i risultati della prima giornata

Casatese Merate-Arconatese 2-1 (44′ pt Giangaspero [A]; 4′ st Isella [C], 38′ st Meleddu [C])

Castellanzese-Pontedera 3-1 (26′ pt Valmori [C], 30′ pt Valmori [C]; 12′ st Valmori [C], 15′ st rig. Garcia [P])

Correggese-Sant’Angelo 1-1 (41′ pt Guerrini [S]; 30′ st Barbatosta [C])

Pavia-Crema 0-0

Pistoiese-Solbiatese 2-0 (2′ st Biagi, 8′ st Motti)

Pro Patria-Oltrepò 2-1 (5′ pt Latini [O], 19′ pt Forchignone [PP]; 10′ st Arpino [PP])

Pro Sesto-Lentigione 2-3 (11′ pt Jassey [L], 19′ pt Zazzi [PS], 47′ pt Battistello [L]; 21′ st Morello [PS], 49′ st Rizzi [L])

Tropical Coriano-Varese 1-1 (49′ pt Beretta [V]; 3′ st rig. Manuzzi [T])

Varesina-Cittadella Vis Modena 3-2 (39′ pt Banfi [V]; 10′ st Dodaro [C], 12′ st Banfi [V], 33′ st rig. Maspero [V], 47′ st Defrel [C])

06092026