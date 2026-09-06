Groane

SARONNO – Grazie all’impegno e al lavoro in tempo di record delle volontarie del gruppo addobbi sono stati cancellati i danni dei vandalismi che hanno colpito Cascina Emanuela, in tempo per il momento clou della festa sarà stasera, domenica 6 settembre. Fiocchi, nastri e decorazioni bianco celesti e blu sono tornati al loro posto, permettendo al quartiere di presentarsi come previsto per la Festa della Madonna Assunta.

I vandalismi risalgono alla notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre. Secondo quanto ricostruito dai residenti, prima di mezzanotte un gruppo di ragazzi avrebbe preso di mira gli addobbi preparati con cura dai volontari per accompagnare i giorni di festa. Alcune decorazioni sono state strappate e danneggiate.

Un gesto che ha lasciato amarezza nel quartiere, soprattutto considerando il lavoro necessario per preparare gli allestimenti. La risposta, però, è stata immediata. Le volontarie si sono rimesse al lavoro e in poco tempo hanno sistemato quanto era stato rovinato, consentendo alla festa di proseguire regolarmente.

Il momento centrale è in programma stasera, domenica 6 settembre. Dopo la messa solenne celebrata questa mattina alle 10,30 e presieduta da don Massimiliano, alle 20,30 sono previsti i vespri solenni e la processione con la Madonna. Il corteo attraverserà le vie della Cascina fino all’ingresso nel cortile della via principale.

La festa proseguirà domani, lunedì 7 settembre, alle 21, con la messa a suffragio dei defunti di Cascina Emanuela. All’ingresso della chiesa sarà disponibile un quaderno sul quale indicare i nomi dei propri cari, che saranno letti durante la celebrazione. La chiesa sarà aperta dalle 20,30.

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