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CASTIGLIONE OLONA – Una domenica di settembre particolarmente animata nel centro storico di Castiglione Olona, dove è tornato l’appuntamento con la tradizionale Fiera del Cardinale. I banchi sono stati allestiti questa mattina e la manifestazione proseguirà fino alle 18.

Sono circa ottanta gli espositori presenti nel borgo, con le proposte che tradizionalmente caratterizzano la Fiera del Cardinale e richiamano visitatori e appassionati.

La giornata offre anche un secondo appuntamento al Castello di Monteruzzo, in via G. Marconi 1, dove è in corso la terza edizione di “Smoke in the Caste”, la gara di barbecue inserita come tappa del Campionato Italiano di Barbeque.

La manifestazione al castello, iniziata alle 9.30, proseguirà fino alle 21. Oltre alla competizione tra i team, sono presenti uno stand gastronomico con specialità preparate al barbecue, giochi gonfiabili per i più piccoli e musica dal vivo, con tre gruppi che si alternano durante la giornata.

Due iniziative che permettono dunque di trascorrere l’intera domenica a Castiglione Olona, passando dalle bancarelle della Fiera del Cardinale nel centro storico alle atmosfere dedicate al barbecue e alla musica del Castello di Monteruzzo.

06092026