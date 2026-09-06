Groane

SOLARO – Sono state numerose, soprattutto sui social network, le segnalazioni dei cittadini di Solaro per i cattivi odori avvertiti in diverse zone del paese. Il fenomeno, secondo quanto raccolto dall’Amministrazione comunale, si è intensificato dalla fine di luglio, proseguendo poi durante il mese di agosto, con segnalazioni in particolare nella zona del Villaggio Brollo ma anche in centro paese.

L’origine degli odori, al momento, non è stata individuata. Il Comune ha ricevuto alcune segnalazioni dirette dai cittadini e le ha inoltrate per conoscenza agli enti competenti. Proprio per raccogliere informazioni più dettagliate e consentire eventuali verifiche sul territorio, l’Amministrazione invita ora i cittadini che avvertono il problema a effettuare direttamente una segnalazione ad Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

I cittadini sono invitati a compilare il modulo online predisposto dall’Agenzia, indicando con precisione luoghi e orari in cui vengono percepiti i cattivi odori e inserendo come oggetto della segnalazione “Odori Molesti”.

La raccolta di informazioni dettagliate potrà fornire ad Arpa elementi utili per valutare l’avvio di un’indagine sul territorio e individuare le modalità più efficaci per effettuare le necessarie verifiche, utilizzando la strumentazione tecnica a disposizione.

L’obiettivo è quindi raccogliere il maggior numero possibile di segnalazioni circostanziate, così da supportare l’attività dell’Agenzia e contribuire all’individuazione della possibile origine del fenomeno, che dalla fine di luglio ha fatto registrare numerose segnalazioni in paese, in particolare attraverso i social.

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