Città

SARONNO – La stagione 2026/2027 del Teatro Giuditta Pasta di Saronno non sarà fatta soltanto di spettacoli. All’interno del tema Radici, il teatro propone anche un percorso di laboratori teatrali rivolto a bambini, adolescenti, giovani e adulti, con attività pensate per esplorare memoria, immaginazione, identità e creatività attraverso il linguaggio della scena. Dai più piccoli fino ai partecipanti adulti, ogni percorso utilizza il teatro come spazio di incontro, ascolto e scoperta, trasformando esperienze personali, racconti e ricordi in occasioni di espressione e condivisione.

Gli appuntamenti

Young Lab 7-10 anni – Le radici della fantasia

Il percorso è condotto da Giulia Provasoli ed è pensato per bambine e bambini curiosi di scoprire il teatro attraverso il gioco, il movimento e l’immaginazione. In una stagione dedicata alle Radici, il laboratorio invita i più piccoli a esplorare ciò che li fa sentire parte di una storia: la famiglia, gli amici, i luoghi del cuore, i ricordi e le tradizioni che accompagnano la crescita. Attraverso improvvisazioni, giochi di ruolo, esercizi di corpo e voce e attività creative, i partecipanti impareranno a trasformare emozioni, racconti e immagini in azioni sceniche. Un’occasione per mettere radici nella fiducia reciproca, nell’ascolto e nella scoperta della propria espressività. Il laboratorio si concluderà con un incontro aperto a familiari e amici, per condividere insieme il percorso svolto e le storie nate dall’immaginazione del gruppo.

JuniorLab – Laboratorio preadolescenti 11-13 anni – Le radici delle storie

Il laboratorio è condotto da Lorenzo Leopoldo Egida e parte dall’idea che ogni persona porti con sé un patrimonio di esperienze, ricordi, passioni e sogni.

Il percorso accompagna i partecipanti alla scoperta delle proprie radici creative, utilizzando il teatro come spazio di gioco, ricerca e relazione.

Attraverso esercizi di gruppo, improvvisazione e lavoro sul corpo e sulla voce, verranno esplorati il valore dell’ascolto, della collaborazione e della costruzione condivisa di una narrazione. Partendo da racconti personali, miti, fiabe e memorie collettive, nasceranno personaggi e situazioni capaci di parlare al presente.

Il percorso si concluderà con la realizzazione di uno spettacolo che raccoglierà le esperienze e le storie emerse durante il laboratorio, trasformandole in un racconto corale.

TeenLab – Laboratorio per adolescenti 14-18 anni – Radici e identità

A condurre il percorso sarà Lorenzo Leopoldo Egida. Il punto di partenza è una domanda rivolta direttamente ai partecipanti: chi siamo? Da dove veniamo? Quali storie ci hanno costruito e quali vogliamo scrivere? In una stagione dedicata alle Radici, Teenlab diventa uno spazio di esplorazione dell’identità individuale e collettiva. Attraverso il teatro, il corpo e la voce, i partecipanti saranno invitati a interrogarsi sul proprio rapporto con il mondo, con la memoria, con le appartenenze e con il futuro. Il laboratorio alternerà training fisico, improvvisazione, scrittura scenica e lavoro sui personaggi, trasformando il palcoscenico in un luogo dove confrontarsi con le proprie domande e scoprire nuove possibilità espressive. Le radici saranno intese non come qualcosa che trattiene, ma come ciò che permette di crescere, cambiare e trovare il proprio posto nel mondo.

L’obiettivo è sviluppare una presenza scenica autentica e consapevole, costruendo insieme uno spettacolo che restituisca al pubblico il percorso compiuto.

Under 30 Lab – Radici contemporanee

Anche Under 30 Lab sarà condotto da Lorenzo Leopoldo Egida e sarà dedicato a chi desidera approfondire il linguaggio teatrale come strumento di ricerca artistica e personale. Partendo dal tema delle Radici, il percorso indagherà il rapporto tra memoria e contemporaneità, tra eredità culturale e nuove forme di racconto. Quali radici scegliamo di custodire? Quali vogliamo mettere in discussione? Come si costruisce oggi un’identità individuale e collettiva? Attraverso il lavoro sul corpo, sulla voce, sull’improvvisazione e sulla creazione scenica, il gruppo svilupperà materiali originali che confluiranno in una restituzione finale. Un percorso che guarda alle radici non come nostalgia del passato, ma come terreno fertile da cui far nascere nuove visioni.

Laboratori adulti

I laboratori per adulti saranno condotti da Paolo Giorgio e partiranno dall’esperienza personale di ciascun partecipante. Ogni persona porta con sé un patrimonio di esperienze, ricordi, incontri e storie che contribuiscono a costruirne l’identità. Da queste radici nasce il nostro modo di guardare il mondo, di relazionarci agli altri e di raccontarci. Il teatro diventa così il luogo ideale per esplorare tutto questo: uno spazio di ascolto, creatività e condivisione dove le esperienze individuali diventano patrimonio comune. I laboratori adulti del Teatro Giuditta Pasta sono prima di tutto un’occasione per incontrarsi, mettersi in gioco e scoprire nuove possibilità espressive attraverso il lavoro sul corpo, sulla voce e sulla relazione con il gruppo. Un percorso che unisce divertimento, crescita personale e pratica teatrale, valorizzando il contributo di ciascuno all’interno di un’esperienza collettiva.

Gruppo del lunedì

Giunto alla sua dodicesima edizione, il laboratorio del lunedì propone un percorso completo di avvicinamento e approfondimento teatrale.

Attraverso giochi, esercizi di movimento, lavoro sulla voce e attività di gruppo, i partecipanti svilupperanno consapevolezza corporea, capacità di ascolto e presenza scenica. Progressivamente il lavoro si concentrerà sulla costruzione di personaggi, situazioni e racconti, favorendo la creatività individuale e la collaborazione tra i membri del gruppo. Le radici diventano così il punto di partenza per dare forma a nuove storie e per scoprire il valore della narrazione condivisa. Il percorso culmina nella realizzazione di uno spettacolo finale, esito del lavoro svolto durante l’anno.

Gruppo del Martedì

Il laboratorio è dedicato alla scoperta del teatro come esperienza creativa e partecipativa. Attraverso improvvisazioni, esercizi espressivi e attività di gruppo, i partecipanti esplorano emozioni, relazioni e dinamiche narrative, sviluppando fiducia nelle proprie capacità comunicative e interpretative. Il lavoro teatrale diventa uno strumento per osservare sé stessi e il mondo con uno sguardo nuovo, coltivando immaginazione, ascolto e collaborazione.

In sintonia con il tema della stagione, il laboratorio invita a riscoprire le proprie radici personali e culturali, trasformandole in materiale vivo per la scena. Un percorso coinvolgente che si conclude con una restituzione finale aperta al pubblico, momento di incontro e condivisione del cammino compiuto insieme.

Perfetto, aggiungerei questi altri progetti e appuntamenti alla fine della sezione dedicata ai laboratori, mantenendo lo stesso formato ma distinguendoli dai laboratori teatrali veri e propri.

Altri progetti e appuntamenti

Studenti in Scena 2027 – XXIX edizione

Nel mese di maggio 2027 tornerà STUDENTinSCENA, la rassegna teatrale che porta sul palco sogni, storie e creatività di bambini, bambine e adolescenti. Ogni anno, nel cuore della città, la rassegna diventa un momento di incontro in cui insegnanti, famiglie, amici e spettatori possono accompagnare i più giovani in un viaggio fatto di passione, creatività e coraggio. Il teatro si trasforma così in una casa e in uno spazio dove la voce delle nuove generazioni trova spazio per farsi sentire, sorprendere ed emozionare.

STUDENTinSCENA è rivolto a partecipanti dai 3 ai 19 anni e rappresenta un’occasione per salire sul palco, raccontarsi e dare forma alle proprie idee attraverso il linguaggio teatrale. Gruppi scolastici ed extrascolastici sono invitati a mettersi in gioco e a partecipare gratuitamente, condividendo con il pubblico storie e percorsi nati dall’immaginazione e dalla creatività. Una rassegna che vuole essere anche un momento di comunità, fondato sulla convinzione che l’arte e la condivisione possano creare occasioni di incontro tra generazioni diverse.

Art Foyer – Teatro Giuditta Pasta

L’arte arriva anche negli spazi del teatro con Art Foyer, il progetto che anima il foyer del Teatro Giuditta Pasta attraverso un programma continuativo di mostre. Da tre anni, Associazione Helianto e l’Associazione Artigranarte, guidata dall’architetto Sabrina Romanò, propongono esposizioni pensate per portare l’arte in uno spazio quotidiano e renderla parte dell’esperienza di chi frequenta il teatro. Durante i vernissage sono inoltre previste performance inedite, creando occasioni culturali che uniscono arti visive e spettacolo dal vivo. Un progetto che parte da un’idea semplice: circondarsi del bello e incontrare l’arte anche dove non ci si aspetta di trovarla.

Oltre il Sipario – Incontri di approfondimento prima del “Chi è di scena”

Nella stagione 2026/27 torna anche Oltre il Sipario, il ciclo di incontri di approfondimento e accompagnamento alla visione pensato per creare un dialogo diretto tra pubblico, spettacoli e grandi temi della scena contemporanea. Condotti dalla pubblicista Chiara Palumbo, gli incontri accompagneranno l’intera programmazione di prosa, sia della sezione classica sia di quella contemporanea, offrendo al pubblico strumenti, suggestioni, chiavi di lettura e contesti storici, artistici e sociali utili per entrare più profondamente in relazione con ciò che accadrà sul palcoscenico.

Oltre il Sipario nasce dal desiderio di trasformare la visione teatrale in un’esperienza ancora più partecipata e consapevole. Un tempo dedicato all’ascolto, al confronto e alla curiosità, durante il quale autori, temi e figure storiche evocati dagli spettacoli potranno essere raccontati e approfonditi prima dell’inizio della rappresentazione. Gli appuntamenti, a partecipazione totalmente gratuita, si svolgeranno prima del “Chi è di scena” e vedranno il coinvolgimento di ospiti, studiosi, artisti, giornalisti e professionisti del mondo culturale, con l’obiettivo di creare un ponte tra il teatro e la comunità degli spettatori. All’interno della stagione Radici, anche Oltre il Sipario diventa così uno spazio di relazione e approfondimento: un invito ad andare oltre la superficie dello spettacolo per riscoprire il teatro come luogo di pensiero condiviso, esperienza collettiva e incontro umano.

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