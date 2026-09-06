Città

SARONNO – L’ufficio postale di Saronno ha ospitato la mostra fotografica itinerante “Donne e motori? Gioie e basta” allestita in collaborazione con il Museo Cozzi di Legnano.

Il progetto fotografico ideato da Elisabetta Cozzi fondatrice e presidente del Museo Fratelli Cozzi nasce con l’obiettivo chiaro e coraggioso di smascherare e decostruire gli stereotipi che ancora oggi relegano il femminile a narrazioni svilenti e anacronistiche, come “Donne e motori, gioie e dolori” o “Donna al volante, pericolo costante”.

La quarta edizione ‘Uomini alleati delle donne’ inaugurata il 25 novembre scorso vede per la prima volta ritratti un uomo e una donna insieme. La protagonista femminile ha individuato un uomo da lei riconosciuto come alleato e sostenitore nel proprio percorso professionale. L’intento è promuovere con forza il messaggio che la parità di genere non rappresenta una questione esclusivamente femminile, bensì una responsabilità condivisa e un obiettivo essenziale per il progresso dell’intera società.

La mostra dopo essere stata nell’ufficio postale di Saronno via Varese farà tappa dall’11 settembre a Torino presso lo Spazio Filatelia di Poste Italiane in via Alfieri 10 in occasione del salone dell’auto. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito https://filatelica.poste.it .

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