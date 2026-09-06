Città

SOLARO – Dopo la proclamazione di otto ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Electrolux, la vertenza torna sul tavolo politico. Il prossimo passaggio è fissato per martedì 8 settembre, quando il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso incontrerà in videocollegamento i presidenti delle Regioni coinvolte. Un appuntamento che riguarda direttamente anche la Lombardia e lo stabilimento di Solaro, dove il piano continua a prevedere esuberi.

La mobilitazione è stata proclamata da Fim, Fiom e Uilm dopo i due giorni di trattativa al Ministero. I sindacati hanno giudicato insufficienti le modifiche presentate dall’azienda e hanno confermato lo stato di agitazione. A livello nazionale il piano è passato dagli oltre 1.700 esuberi inizialmente prospettati a circa 1.450, ma resta la contrarietà delle organizzazioni dei lavoratori.

Proprio in questo quadro arriva il nuovo passaggio istituzionale. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto sabato 5 settembre un confronto telefonico con i presidenti delle Regioni interessate dalla vertenza Electrolux – Marche, Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto – ai quali ha illustrato lo stato delle trattative con l’azienda, anche alla luce del confronto con le organizzazioni sindacali al Mimit.

Nel corso del colloquio, Urso ha concordato con i governatori un incontro in videocollegamento al Mimit per martedì 8 settembre, con l’obiettivo di proseguire il confronto e rafforzare il coordinamento tra Governo e territori sulla vicenda.

È stato inoltre fatto il punto sull’iter del “non paper” promosso dal Governo italiano, con cui viene sollecitata la Commissione europea ad adottare misure urgenti a tutela della produzione di elettrodomestici in Europa.

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