Politica

SARONNO – Martedì 1 Settembre si è tenuto a Carate Brianza, il primo incontro dei referenti dei Comitati territoriali di Futuro Nazionale in provincia di Monza e Brianza, organizzato dal Coordinatore Regionale Luca Ferrazzi. Una serata di confronto e programmazione che ha gettato le basi per una struttura politica concreta e radicata sul territorio.

“Ringrazio i referenti dei nostri comitati per la presenza e l’entusiasmo – ha dichiarato Ferrazzi aprendo i lavori – perchè e proprio da qui, dalle energie locali e dalla voglia di fare squadra, che nasce il futuro del nostro partito. Le sinergie tra i comitati non sono un optional, sono la nostra forza. Senza un tessuto sul territorio non c’è politica che tenga.”

Durante l’incontro sono state illustrate le linee guida e le priorita di Futuro Nazionale a livello nazionale, con particolare attenzione ai temi che piu toccano da vicino la realta brianzola: sostegno alle famiglie, sviluppo economico, sicurezza dei quartieri e valorizzazione delle tradizioni locali.

L’atmosfera della serata e stata quella di chi sa di fare parte di un progetto che sta prendendo forma: confronto diretto, idee chiare e la consapevolezza che il lavoro politico si costruisce ascoltando chi vive ogni giorno i problemi del territorio.

I comitati brianzoli sono già al lavoro per raccogliere le esigenze dei cittadini e organizzare le prossime iniziative pubbliche. Un obiettivo strategico rende ancora piu urgente questo impegno: nel 2027 ben 18 comuni della provincia andranno al voto, una opportunità concreta per portare Futuro Nazionale nelle amministrazioni locali, partendo dalla concretezza e dalla passione di chi ci crede.

Prossimo appuntamento già fissato subito dopo il Gran Premio di Monza per organizzare i gruppi di Lavoro congiunti in aree tematiche di competenza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09