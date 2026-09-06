SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 5 settembre, grande attenzione per la partecipazione al Sudario per Gaza nel centro di Saronno e per le novità sul futuro dell’Itc Zappa. Interesse anche per le multe contro l’abbandono dei rifiuti a Uboldo e per l’incidente con un’autocisterna ribaltata a Ceriano Laghetto.

Grande partecipazione a Saronno per il passaggio del “Sudario per Gaza”: il lungo telo con migliaia di nomi è stato portato per le vie del centro in un corteo accompagnato da musica, momenti di raccoglimento e bambini con aquiloni e bandiere palestinesi.

All’Itc Gino Zappa non ci saranno doppi turni: la dirigente scolastica ha confermato a famiglie e studenti che le lezioni saranno organizzate in un unico turno al mattino. Restano da definire nel dettaglio spazi, sedi e distribuzione delle classi durante i lavori.

A Uboldo fototrappole e telecamere hanno permesso alla polizia locale di identificare e multare diverse persone sorprese ad abbandonare rifiuti o a conferirli in modo scorretto. I controlli proseguiranno nei punti più sensibili del territorio.

A Ceriano Laghetto un’autocisterna si è ribaltata sulla tangenzialina Est, in via Lega Lombarda. Nell’incidente sono rimasti feriti due uomini di 55 e 66 anni e la strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza del mezzo.

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