Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Circa mille metri quadrati di bosco sono andati in fumo nell’incendio divampato l’altra sera nella zona di via Milano, al confine con l’area dell’ex Polveriera di Solaro.

L’allarme è scattato poco dopo le 20. Su richiesta dei vigili del fuoco sono intervenute due squadre antincendio boschivo del Parco delle Groane, coordinate dal Dos Marco Monti, con sette volontari e due operai dell’ente.

Le operazioni sono state rese particolarmente difficili dalla conformazione dell’area, impervia e priva di sentieri, e sono proseguite anche nella giornata successiva. Sul posto hanno collaborato vigili del fuoco, Provincia di Como e diverse squadre Aib.

Impiegati anche un pick-up proveniente da Arosio, un volontario della Sei di Misinto e due autobotti della Provincia di Como, da Rovello Porro e Cantù. Per completare le operazioni di spegnimento e bonifica è stata inoltre realizzata una linea di manichette per continuare a bagnare la zona interessata dalle fiamme.

(foto: i volontari in azione nel bosco a Ceriano Laghetto)

06092026