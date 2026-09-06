Città

SARONNO – Una saronnese alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Laura Succi, nota in città per il suo impegno con Unitre, la passione per il cinema e il suo passato da assessore alla Cultura, è in questi giorni al Lido per seguire le proiezioni del festival.

Succi sta raccontando sui social la sua esperienza veneziana, condividendo impressioni e riflessioni sui film visti. A colpirla è stato soprattutto il filo conduttore che sembra attraversare diverse opere: “Quest’anno sicuramente la guerra e il nostro rapporto con l’informazione sono temi dominanti”. Tra le pellicole cita “La ragazza con la Leica” di Alina Marazzi, dedicato a Gerda Taro, e “Ink” di Danny Boyle, sulla stampa e Rupert Murdoch. Forte anche l’impressione lasciata da un documentario ambientato a Gaza, tra distruzione, giornalisti uccisi e vita quotidiana.

Tra le visioni più apprezzate anche “Wild Horse Nine”, con John Malkovich e Sam Rockwell: “Capita raramente di trovare una sceneggiatura perfetta e interpreti così eccezionali”. Spazio infine a Nanni Moretti e alla saronnese Elena Lietti, definita da Succi “bravissima, come sempre”. Una presenza veneziana che unisce così cinema, cultura e uno sguardo attento sui temi dell’attualità.

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