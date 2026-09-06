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SARONNO – Domenica 6 settembre, secondo le previsioni di 3B meteo, sarà una giornata caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi e dall’assenza di precipitazioni. Le temperature resteranno elevate e viene segnalata un’allerta meteo per afa.

Nel corso della giornata il tempo si manterrà stabile, senza piogge previste sia nelle ore del mattino sia durante il pomeriggio. La temperatura minima sarà di 23°C, mentre la massima raggiungerà i 33°C, determinando condizioni di caldo accompagnate da afa. I venti soffieranno da Est e saranno moderati sia al mattino sia nel pomeriggio. Non sono attesi cambiamenti significativi delle condizioni del cielo nel corso della giornata.

La situazione resterà stabile anche su gran parte della Lombardia, grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle aree pedemontane e sulle Prealpi occidentali prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Sulle Orobie è invece previsto un aumento della nuvolosità dal pomeriggio, mentre sulle Prealpi orientali il tempo sarà più variabile, con maggiori schiarite nelle ore pomeridiane. Sulle Alpi Retiche prevarranno condizioni soleggiate o poco nuvolose, con qualche possibile addensamento in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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