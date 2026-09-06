Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Si chiude con un lieto fine la storia di Pablo, il pappagallo ritrovato a Ceriano Laghetto e al centro di un appello pubblicato da ilSaronno. Grazie alle condivisioni e alla mobilitazione partita dopo il ritrovamento, è stato possibile rintracciare i proprietari, una famiglia di Limbiate, e organizzare il ritorno a casa dell’animale.

Pablo era stato trovato da una famiglia che si era subito presa cura di lui, mettendolo al sicuro e cercando contemporaneamente di risalire ai suoi proprietari. Nella ricerca si era attivata anche Antonella Imperato, volontaria ed ex assessore alla Protezione animali di Ceriano Laghetto, che aveva fatto da tramite. Il pappagallo era stato poi ospitato da Enpa Monza e Brianza in attesa di chiarire la sua provenienza.

“Grazie a ilSaronno, alle condivisioni, alla famiglia che lo ha trovato e curato e a Enpa Monza e Brianza che lo ha ospitato, il pappagallo Pablo, trovato a Ceriano Laghetto, sta tornando a casa” racconta Imperato.

L’ex assessore sottolinea anche la soddisfazione per essere riuscita a contribuire al ricongiungimento: “Felice di aver contribuito e fatto da tramite affinché questa storia abbia avuto il lieto fine. So cosa vuol dire smarrire il proprio amico e provare un senso di impotenza e tristezza, per cui quando posso do sempre una mano” .

Grande soddisfazione anche per chi aveva trovato Pablo e se ne era occupato nei primi momenti: “L’ho fatto col cuore, era così dolce quel pappagallo!” .

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