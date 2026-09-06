Città

SARONNO – Dal calcio al basket, dal rugby alla scherma, fino alla danza, al pattinaggio e all’arrampicata. Oggi, domenica 6 settembre, il centro di Saronno si trasforma in una grande palestra a cielo aperto con “Sport al Centro”, la giornata dedicata alle associazioni sportive e soprattutto a bambini e ragazzi.

La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale e dall’assessorato allo Sport, coinvolgerà piazza Libertà, corso Italia e le vie del centro con stand, dimostrazioni e spazi nei quali sarà possibile provare direttamente numerose discipline.

Sono 34 le realtà sportive che hanno aderito all’edizione 2026. Il programma comprende calcio, basket, pallavolo, rugby, arrampicata, atletica, ciclismo, tennis, pattinaggio, scherma, arti marziali, baseball e softball, danza, tennis tavolo, padel e altre attività.

Un’attenzione particolare sarà riservata ai più giovani. I bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni potranno cimentarsi gratuitamente nelle diverse discipline dalle 14,30 alle 18,30. Torna anche il tradizionale “Passaportino dello Sport”, da completare passando tra le diverse proposte delle associazioni.

Tra le attrazioni ci sarà anche una parete mobile per provare l’arrampicata, gestita dal Cai Saronno. L’obiettivo della giornata è permettere alle famiglie di conoscere direttamente le società cittadine e offrire ai più piccoli la possibilità di sperimentare sport diversi prima di scegliere l’attività da praticare durante l’anno.

“Sport al Centro” sarà anche una vetrina per il movimento sportivo saronnese, con le società presenti nel cuore della città per illustrare corsi, attività e opportunità della nuova stagione.

Il momento conclusivo è previsto alle 19 in piazza Libertà. Saranno premiati gli atleti saronnesi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale e saranno consegnati i gagliardetti alle società partecipanti. L’appuntamento complessivo indicato dal Comune è dalle 15 alle 19,30 nelle vie del centro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti