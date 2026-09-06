Cronaca

SARONNO – Calci e pugni nella zona di via Legnani, con diversi uomini coinvolti e la chiamata dei passanti alla polizia locale. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 3 settembre nel centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito, la lite ha coinvolto diversi stranieri presenti nella zona. Dalle parole si è rapidamente passati allo scontro fisico, con alcuni dei presenti che hanno iniziato a colpirsi con calci e pugni. Una scena che non è passata inosservata a chi in quel momento stava passando.

Sono stati proprio alcuni passanti, preoccupati per quanto stava accadendo, a chiedere l’intervento della polizia locale. Sul posto sono state quindi inviate le pattuglie del comando cittadino.

Prima dell’arrivo degli agenti, però, la situazione si è rapidamente dispersa. Sentendo le sirene dei mezzi in avvicinamento, le persone coinvolte nella lite si sono allontanate, facendo perdere le proprie tracce.

Quando gli agenti sono arrivati non hanno quindi trovato nessuno dei protagonisti dello scontro. Non è stato necessario l’intervento di ambulanze o di altri mezzi di soccorso e non risultano persone assistite sul posto.

Le pattuglie sono comunque rimaste nella zona per alcuni controlli e per verificare che i protagonisti della lite non tornassero in piazza e che non si verificassero nuovi momenti di tensione. La situazione è rimasta tranquilla e l’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze.

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