Città

SARONNO – Una domenica di sport, ma soprattutto di ricordo. La giornata di oggi, domenica 6 settembre, sarà dedicata dall’Amor Sportiva Saronno ad Alessio Colletti, il quindicenne saronnese e capitano della squadra Giovanissimi 2011 scomparso a luglio dopo la tragedia al luna park di Spotorno.

Il primo momento sarà in trasferta fuori Saronno. Alle 14 la mamma Elena Gioia sarà a Cornaredo per il torneo che vedrà impegnata l’Amor. Un appuntamento sportivo che avrà inevitabilmente un significato particolare per la società e per chi ha condiviso con Alessio allenamenti, partite, vittorie e spogliatoio.

Alessio aveva 15 anni e il calcio era una delle sue più grandi passioni. Era arrivato all’Amor nel 2022 e, dopo due campionati con gli Esordienti, aveva proseguito il suo percorso con i Giovanissimi. La serietà, l’impegno e la capacità di essere un punto di riferimento per gli altri lo avevano portato a indossare la fascia di capitano. Nell’ultimo campionato aveva segnato 18 gol. La mamma aveva raccontato come non volesse quasi mai perdere un allenamento e come sognasse di continuare a costruire il proprio futuro nello sport.

Un percorso interrotto dalla tragedia del 16 luglio. Alessio si trovava in vacanza in Liguria quando era rimasto folgorato mentre utilizzava il “calciometro” del luna park di Spotorno. Era stato soccorso e trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Paolo di Savona, dove è morto il giorno successivo. Sull’accaduto è ancora in corso l’inchiesta della Procura di Savona.

La sua morte aveva suscitato una profonda partecipazione a Saronno. Prima del funerale gli amici avevano appeso due grandi striscioni vicino alla sua abitazione. Uno ricordava il suo sorriso, l’altro lo salutava come “amico, fratello & capitano x sempre”, con il disegno della sua maglia numero 10.

Oggi il ricordo torna proprio attraverso lo sport. Dopo il torneo di Cornaredo, l’Amor sarà anche nel cuore di Saronno per “Sport al Centro”, la manifestazione che porterà 34 realtà sportive tra piazza Libertà, corso Italia e le vie del centro.

Dalle 16 alle 19 allo stand dell’Amor ci sarà un omaggio dedicato al giovane capitano, un modo per tenere insieme il ricordo di Alessio e quella passione per il pallone che aveva segnato una parte importante della sua vita.

Il momento conclusivo è previsto alle 19 in piazza Libertà, nell’ambito della chiusura di “Sport al Centro”. La giornata terminerà con un ricordo di Alessio e con un omaggio alla mamma Elena, anche per l’impegno con cui ha sempre accompagnato il figlio nella sua passione sportiva.

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