Varesotto

CASTELLANZA – La seconda serata di Sportivamente, in programma il 10 settembre a Castellanza, promette un incontro intenso dedicato a storie di sport, ricordi e narrazione. Sul palco saliranno Stefano Tacconi con “L’arte di parare” per Rizzoli, e successivamente Andrea Cordovani con “Il mito da rapire. Enzo Ferrari e l’ombra dei sequestri” per Minerva.

Il Festival è organizzato dall’associazione Culturale Territori, in collaborazione con il Gruppo Editoriale More News, con il contributo di Regione Lombardia, Comune di Busto Arsizio e Camera di Commercio di Varese, con il patrocinio del Panathlon Club La Malpensa e con il sostengo di partner locali e nazionali, tra cui Concessionaria Paglini e Società Ciclistica Alfredo Binda. Stefano Tacconi aprirà la serata alle 20.45 alla Concessionaria Paglini, a Castellanza, con “L’arte di parare”, un’autobiografia in cui ripercorre la carriera da portiere alternando ricordi di campo, aneddoti di spogliatoio e tecniche di gioco, e racconta il difficile percorso affrontato dopo la malattia: riabilitazione, il ruolo della famiglia e la lenta rinascita personale.

“È per me un grande piacere essere tra gli ospiti di SportivaMente. Eventi come questo sono fondamentali per valorizzare la cultura dello sport e il racconto sportivo. Ringrazio di cuore l’organizzazione per l’invito e la calorosa accoglienza”, ha dichiarato Stefano Tacconi. A seguire, Andrea Cordovani presenterà “Il mito da rapire. Enzo Ferrari e l’ombra dei sequestri”, saggio che ricostruisce il tentato rapimento di Enzo Ferrari nel 1975 e il clima degli anni dei sequestri in Italia, intrecciando cronaca nera, ricostruzione storica e un ritratto umano del Drake per spiegare come minacce e paura abbiano influenzato l’uomo e il marchio.

“Per me è un vero onore partecipare a questo evento. Vi racconterò una storia sconosciuta su Enzo Ferrari, una vicenda rimasta segreta per tanti anni. Ringrazio gli organizzatori per l’opportunità e per promuovere iniziative come questa che ci riportano in un mondo che non c’è più”, ha dichiarato Andrea Cordovani. Con questi interventi la serata offrirà al pubblico storie personali e inchieste rigorose, capaci di unire coinvolgimento emotivo e approfondimento critico.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale.

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