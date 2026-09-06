Saronnese

CISLAGO – Ambientalista e referente del comitato “Salviamo il Paesaggio Cislago”, ma anche impegnato in diverse realtà della vita associativa locale. Maurizio Cremascoli continua la sua attività sul territorio, tra tutela dell’ambiente e iniziative concrete.

Nei giorni scorsi, al rientro da Limido, Cremascoli si è infatti fermato in via Tagliamento per pulire alcuni tombini ostruiti, intervenendo personalmente per liberare gli scarichi e favorire il corretto deflusso dell’acqua.

Un impegno che si affianca al progetto più ampio portato avanti dall’ambientalista: il Parco Agricolo Prealpino, di cui Cremascoli è ideatore. La proposta punta alla creazione di un nuovo Plis, Parco locale di interesse sovracomunale, per tutelare l’area verde e agricola compresa tra Cislago e la Bassa Comasca, preservandola dalla cementificazione. Il progetto è stato presentato sia al Comune di Cislago nell’ambito del Piano di governo del territorio, il Pgt, sia alla Provincia di Varese per l’inserimento nel Piano territoriale di coordinamento provinciale, il Ptcp. L’attività di Cremascoli sul territorio è proseguita anche nei giorni scorsi con un’escursione a piedi nella zona dell’oltrestazione e del Torrone, conosciuto come Turiun, indicata come il cuore del futuro Parco Agricolo Prealpino.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09