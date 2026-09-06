Torna il calcio locale, oggi le Coppe: Fbc Saronno a Rho, derby Universal-Sc United e Gerenzanese-Equipe Garibaldi
6 Settembre 2026
SARONNO – Calcio locale, da oggi si inizia a fare sul serio. Al via il campionato di serie D, la Varesina di Venegono Superiore gioca in casa alle 16 contro il Cittadella Modena, inizio alle 16 ed ingresso a 10 euro, al Emec Solar stadium di Venegono Superiore. Arbitro Alessandro Manno di Torino, assistenti Davide Palmulli di Torino e Othmane Horri di Novara. La neopromossa Solbiatese debutta invece in trasferta contro la Pistoiese.
In Eccellenza, si gioca alle 16, si riparte con la Coppa Italia. nel girone 14 il Fbc Saronno impegnato a Rho contro i locali della Rhodense, campo di gioco quello di via Cadorna 70, arbitro Valerio Razvan Labbrodoro di Gallarate, assistenti Gabriele Fundarò di Lecco e Sebastiano Marchetto di Gallarate. Saronnesi in un gruppo a 3 anche con la Caronnese che oggi però osserva il turno di riposo. Nel girone 12 alle 16 c’è Lentatese-Aurora Cantalupo con arbitro Dario Nigro di Saronno, assistenti Alessandro Piccolini della sezione Lomellina e Samuele Burini di Busto Arsizio; nel gruppo riposa l’Ardor Lazzate.
Nella Coppa Italia di Promozione girone 30 alle 20.30 si disputa Meda-Rovellasca 1910 con arbitro Samuele Sala di Seregno, assistenti Mattia Perongini di Cinisello Balsamo e Matteo Procopio di Cinisello Balsamo; nel gruppo anche il Ceriano Laghetto che riposa. Nel girone 31 al centro sportivo di via Trento a Saronno alle 16 il derby Universal Solaro-Sc United, replay del match della movimentata finale playoff di campionato dell’anno scorso; arbitro Leonardo Corbo di Gallarate, assistenti Stefano Cossovich di Varese e Matteo Besozzi di Varese. Nel gruppo anche il Base 96 Seveso che riposa.
Nella Coppa Lombardia di Prima categoria alle 16 Cassina Rizzardi-Lomazzo, stessa ora per Folgore Legnano-Cistellum e Tradate-Union Valleolona.
Nella Coppa Lombardia di Seconda categoria alle 16 Azzurra Mozzate-Olimpia Tresiana, stessa ora per Cogliatese-San Vittore Olona (riposa Amor Sportiva), e l’inedito derby Gerenzanese-Equipe Garibaldi. Sempre alle 16 anche San Giuseppe Arese-Pro Juventute (riposa Dal Pozzo).
(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)
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