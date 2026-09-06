Tradate, cambio al vertice della polizia locale: Michele Malizia nuovo comandante
6 Settembre 2026
TRADATE – Cambio della guardia al comando della polizia locale. Michele Malizia, classe 1963 e proveniente da Locate Varesino, è il nuovo ufficiale destinato a prendere il posto dell’attuale comandante Claudio Zuanon, prossimo alla pensione.
Il passaggio di consegne ufficiale è previsto per 1 novembre, ma Malizia inizierà già nelle prossime settimane a prendere confidenza con il nuovo incarico. Dopo un’esperienza a Induno Olona, ha lavorato per circa trent’anni nell’amministrazione comunale di Locate Varesino.
Si chiude così una lunga fase per la polizia locale tradatese: Zuanon guida infatti il comando da 21 anni, da quando subentrò a Enrico Galli.
Per il nuovo comandante tra le priorità ci sarà anche il tema della sicurezza e, nel solco del lavoro svolto negli ultimi anni, la valutazione di una riorganizzazione finalizzata a rafforzare ulteriormente la presenza degli agenti sul territorio.
(foto: il comandante Malizia duante una iniziativa sul territorio)
06092026