SARONNO – Un confronto sulla politica cittadina, sulle prossime sfide elettorali e sui grandi temi nazionali, a partire dalla sanità. Domenica pomeriggio Carlo Calenda, leader di Azione, ha incontrato la sezione cittadina del partito per un momento di dialogo con amministratori, esponenti locali e militanti.

Un appuntamento che ha permesso di fare il punto anche sull’esperienza saronnese di Azione, presente nell’Amministrazione comunale. Proprio sul lavoro portato avanti in città Calenda ha espresso un giudizio positivo.

“Saronno è un caso di scuola per noi, perché abbiamo messo insieme persone che hanno grandi professionalità e grandi competenze, che sono nell’Amministrazione comunale sia a livello di assessorato sia in consiglio comunale. Stanno facendo il lavoro che Azione deve fare: cercare di affrontare i problemi senza un briciolo di ideologia, ma solo con pragmatismo” .

Nel corso dell’incontro lo sguardo si è allargato dalla situazione locale ai problemi del Paese. Tra le priorità indicate dal leader di Azione c’è la sanità.

“Abbiamo parlato del sistema sanitario nazionale, che è una delle emergenze che consideriamo prioritarie. Al di là dei temi internazionali, noi siamo europeisti, centristi e moderati, ma il tema fondamentale oggi è che bisogna far accadere delle cose, perché altrimenti non regge più niente” .

Spazio anche ai prossimi appuntamenti elettorali, dalle amministrative alle future elezioni politiche. Per Calenda il metodo da seguire parte dal confronto sui problemi concreti, evitando alleanze o contrapposizioni costruite esclusivamente sulla collocazione politica.

“Per noi la ricetta è quella che abbiamo applicato qui: un confronto con le parti politiche per capire, rispetto al problema, qual è la soluzione, senza pregiudiziali, tranne che per i populisti di sinistra e di destra. Siamo aperti al dialogo di merito” .

Un’impostazione che, secondo il leader di Azione, vale soprattutto a livello amministrativo. “Il Comune deve gestire bene. L’ideologia nel Comune è proprio una cosa che non serve a niente” .

Calenda ha quindi collegato l’esperienza locale alla linea nazionale del partito, citando temi come energia e sanità e ribadendo la disponibilità a valutare i singoli provvedimenti indipendentemente da chi governa.

“Votiamo i provvedimenti del Governo che consideriamo giusti perché non abbiamo mai pregiudiziali. Questo è il nostro spirito: pochissima ideologia, molto pragmatismo e un po’ di moderazione, perché la politica non può essere solo urla di destra e urla di sinistra” .

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