Città

LAZZATE – SARONNO – Il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, respinge le critiche del presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, che in una intervista televisiva ripresa poi da altre testate giornalistiche, ha disapprovato pubblicamente la presa di posizione sua e dei colleghi sindaci di Misinto e Cogliate, circa la situazione di caos e preoccupazione venutasi a creare tra i genitori dell’Itc Zappa di Saronno sulla gestione del cantiere e gli effetti sul calendario scolastico.

“Ci tengo a precisare che noi sindaci della zona Groane, da dove provengono una cinquantina di studenti dell’istituto saronnese, abbiamo firmato una richiesta di incontro non avendo risposte da dare alle famiglie fortemente preoccupate” dice Monti.

Il sindaco di Lazzate inoltre specifica: “Abbiamo indirizzato la lettera alla Provincia perché i lavori sono della Provincia e trovo assurdo che il presidente cominci a fare lo scaricabarile. Siamo convinti anche noi che ci siano responsabilità dei dirigenti scolastici, che però dovevano essere sollevate per tempo e magari stigmatizzate dalla stessa Provincia, la quale invece ha proseguito con l’affidamento dei lavori senza avere la certezza che i vertici dell’istituto avessero un piano operativo efficace per gestire l’anno scolastico dei nostri ragazzi e questo lo trovo semplicemente folle”.

“Inoltre trovo anche scorretto andare per giornali e tv ad attaccare colleghi sindaci, accusandoli tra l’altro dell’assenza alla riunione alla quale siamo stati invitati solamente dopo la nostra lettera e con un preavviso di sole 12 ore. Il collega Magrini capirà perfettamente che modificare l’agenda di un sindaco con 12 ore di preavviso è abbastanza complesso”.

“Allo stesso modo non condivido e non comprendo l’attacco alle famiglie: far passare l’idea che i genitori siano dei rompiscatole è veramente assurdo, qui non si era nemmeno pensato come far convivere un cantiere progettato da anni, e si pensa di dare la colpa a genitori rompiscatole? La verità è che senza le proteste dei genitori e il nostro intervento, la Provincia andava dritta verso il disastro, per insipienza e per incapacità nel gestire la situazione. La soluzione al grave problema che si è venuto a creare – conclude Monti – non sarà certamente qualche polemica assurda e le accuse ai colleghi sindaci, così come non può esserlo il sostanziale rinvio di tre mesi, molto all’italiana. Cerchiamo piuttosto di dedicare meno energie alle polemiche, lavorando in maniera seria e concreta per recuperare il tempo fin qui perso”.

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