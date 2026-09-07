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CASTIGLIONE OLONA – Cinque giorni di celebrazioni religiose, tradizione e momenti di festa nel rione Madonna in Campagna. Da mercoledì 9 a domenica 13 settembre torna a Castiglione Olona la Festa di San Nicola 2026, organizzata dal Comune e dalla parrocchia Beata Vergine del Rosario, con la collaborazione delle realtà commerciali locali.

Il programma prenderà il via mercoledì 9 settembre alle 20.30, nella chiesa di Madonna in Campagna, in via Papa Celestino 3, con la messa presieduta da padre Daniele Moschetti in occasione dei suoi 30 anni di ordinazione sacerdotale. La celebrazione sarà dedicata alle anime dei defunti.

Il triduo proseguirà giovedì 10 settembre, sempre alle 20.30, con la messa presieduta da don Silvano Lucioni e la benedizione dei pani, che saranno poi distribuiti ai presenti. Venerdì 11 settembre alle 20.30 sarà invece don Andrea Restelli a presiedere la celebrazione, durante la quale è prevista la benedizione dei bambini e delle famiglie, con un invito particolare rivolto ai più piccoli, ai ragazzi e ai loro familiari.

La giornata più ricca di appuntamenti sarà quella di sabato 12 settembre. Nel pomeriggio sono previste due visite guidate alla chiesa di Madonna in Campagna, rispettivamente alle 16.30 e alle 18, condotte da Marzia Ferioli.

Alle 19 inizierà la Festa in piazza, con uno spettacolo dedicato ai bambini con il mangiafuoco Arcanis e il truccabimbi. Ci saranno inoltre cibo preparato in collaborazione con gli esercizi commerciali del rione e intrattenimento musicale con la Grooveoldboys Band. Lungo via Volta troveranno spazio anche le bancarelle.

La serata proseguirà alle 20.45 con “L’incanto”, tradizionale asta a scopo benefico. Gran finale alle 23.30 con lo spettacolo pirotecnico.

La Festa di San Nicola si concluderà domenica 13 settembre. Alle 18, nella chiesa di Madonna in Campagna, sarà celebrata la messa presieduta da don Ambrogio Dones, in occasione dei suoi 60 anni di ordinazione sacerdotale. A seguire, alle 19, è prevista la processione con la statua di San Nicola da Tolentino.

Un appuntamento che unisce dunque la dimensione religiosa alla festa di rione, coinvolgendo per cinque giorni la comunità di Madonna in Campagna.

Il programma completo

Mercoledì 9 settembre, ore 20.30: messa presieduta da padre Daniele Moschetti per i 30 anni di ordinazione sacerdotale, dedicata alle anime dei defunti.

messa presieduta da padre Daniele Moschetti per i 30 anni di ordinazione sacerdotale, dedicata alle anime dei defunti. Giovedì 10 settembre, ore 20.30: messa presieduta da don Silvano Lucioni e benedizione dei pani.

messa presieduta da don Silvano Lucioni e benedizione dei pani. Venerdì 11 settembre, ore 20.30: messa presieduta da don Andrea Restelli e benedizione dei bambini e delle famiglie.

messa presieduta da don Andrea Restelli e benedizione dei bambini e delle famiglie. Sabato 12 settembre, ore 16.30 e 18: visite guidate alla chiesa di Madonna in Campagna con Marzia Ferioli; ore 19: Festa in piazza con spettacolo per bambini, mangiafuoco Arcanis, truccabimbi, cibo, musica della Grooveoldboys Band e bancarelle lungo via Volta; ore 20.45: “L’incanto”, asta benefica; ore 23.30: spettacolo pirotecnico.

visite guidate alla chiesa di Madonna in Campagna con Marzia Ferioli; Festa in piazza con spettacolo per bambini, mangiafuoco Arcanis, truccabimbi, cibo, musica della Grooveoldboys Band e bancarelle lungo via Volta; “L’incanto”, asta benefica; spettacolo pirotecnico. Domenica 13 settembre, ore 18: messa presieduta da don Ambrogio Dones per i 60 anni di ordinazione sacerdotale; ore 19: processione con la statua di San Nicola da Tolentino.

Ho incrociato la locandina che mi hai mandato con il programma ufficiale pubblicato dal Comune: date e orari coincidono. C’è solo un dettaglio che nella locandina è meno esplicito: la pagina ufficiale comunale conferma che domenica, dopo la messa delle 18, la processione è prevista alle 19.

(foto: la festa in una precedente edizione)

07092026