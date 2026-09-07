Cronaca

CAMPOSAMPIETRO- Un furto in enoteca e quello di una valigetta hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 53enne residente nel comprensodio del Saronnese. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo due colpi messi a segno a Camposampiero, in provincia di Padova.

Tutto è iniziato nella mattinata di mercoledì 2 settembre, quando è stata segnalata un’effrazione in un’enoteca nella zona del teatro Babelli-Ferrari. I carabinieri della stazione di Camposampiero sono intervenuti e, poco distante, hanno notato il 53enne nei pressi di un discount. Con sé aveva una bottiglia di vino.

Sono quindi iniziati gli accertamenti. Anche grazie alle immagini della videosorveglianza, i militari hanno ricostruito quanto accaduto. Secondo gli elementi raccolti, l’uomo avrebbe rotto con un sasso una porta sul retro dell’enoteca per entrare nel locale. Da qui sarebbero sparite diverse bottiglie di vino e del denaro contante.

Le verifiche sono proseguite nella struttura dove alloggiava il 53enne. Qui i carabinieri hanno recuperato cinque bottiglie di alcolici e contanti. Ma a richiamare l’attenzione dei militari è stata soprattutto una valigetta con cinque ricetrasmittenti contrassegnate da adesivi del Comune di Camposampiero.

Da questo ritrovamento è emerso un secondo episodio. I carabinieri hanno raggiunto il vicino teatro Babelli-Ferrari, dove hanno trovato una porta d’ingresso in vetro danneggiata. Secondo la ricostruzione, per infrangerla sarebbe stato utilizzato un tombino. Proprio dal teatro sarebbe stata portata via la valigetta poi recuperata.

Il 53enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e portato nelle camere di sicurezza della Compagnia dei carabinieri di Cittadella, a disposizione della Procura di Padova. Giovedì 3 settembre il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di firma quotidiana alla stazione dei carabinieri di Camposampiero.

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