Saronnese

GERENZANO – Nella giornata di domenica 6 settembre, il consigliere comunale Lisa Molteni ha effettuato un sopralluogo in via Bettolino, nell’area interessata dalle ripetute segnalazioni dei residenti per il continuo abbandono di rifiuti.

Immediatamente dopo il sopralluogo, Molteni ha contattato il sindaco Stefania Castagnoli, mettendola a conoscenza della situazione riscontrata e trasmettendole il materiale fotografico raccolto, “affinché possano essere tempestivamente attivate, attraverso gli uffici e gli organi competenti, tutte le procedure necessarie per gli opportuni accertamenti”

“Ho ritenuto doveroso informare immediatamente il Sindaco, che è già in possesso del materiale raccolto. Durante il sopralluogo sono emersi quelli che, a mio avviso, potrebbero essere elementi utili ai fini dell’individuazione dei responsabili. Naturalmente non spetta a un consigliere comunale svolgere indagini né attribuire responsabilità: saranno gli organi competenti a verificare questi elementi. Ma proprio per questo ritengo importante che nulla venga trascurato».

Molteni si è recata sul posto dopo le ennesime segnalazioni dei cittadini della zona, ormai esasperati da una situazione che continua a ripetersi.

“Ho verificato la situazione nei limiti delle possibilità e delle competenze di un consigliere comunale, senza volermi sostituire a chi è deputato agli accertamenti. Eppure è bastato osservare ciò che si trova nell’area per capire che non possiamo più affrontare il problema limitandoci all’ennesima rimozione”.

Tra i rifiuti risultano presenti numerosi sacchi, imballaggi, bottiglie, residui alimentari e anche Sim o supporti apparentemente riconducibili a schede telefoniche. Materiale che dovrà essere eventualmente valutato dagli organi competenti per stabilire se possa fornire indicazioni utili sull’origine dei rifiuti e, attraverso i necessari accertamenti, contribuire all’individuazione di chi li ha abbandonati.

“Non sta a me dire a chi appartengano questi oggetti, tantomeno sostenere che il loro eventuale proprietario coincida necessariamente con chi ha materialmente abbandonato i rifiuti. Ma quando esistono potenziali elementi identificativi credo sia doveroso verificarli”.

“Particolarmente preoccupante è inoltre la presenza di rifiuti alimentari, che può attirare animali e contribuire al degrado e al peggioramento delle condizioni igieniche dell’area. La fauna fa parte del nostro territorio e va rispettata e tutelata: certamente non deve essere attirata e alimentata da cumuli di immondizia lasciati sulla strada. A rendere la situazione ancora più intollerabile è il fatto che parte dei rifiuti sia stata collocata proprio in prossimità dell’accesso utilizzato dai residenti della via”

“C’è quasi una beffa nella scelta del punto: chi abbandona questi rifiuti non soltanto sporca il territorio, ma finisce per scaricare materialmente il problema davanti a chi in quella zona vive ogni giorno. Non è più accettabile. I cittadini non possono svegliarsi e trovarsi davanti casa la discarica creata da qualcun altro”.

Molteni chiederà pertanto che, oltre alla tempestiva rimozione dei rifiuti, vengano effettuati gli opportuni accertamenti sugli elementi presenti e valutata l’adozione di controlli mirati, videosorveglianza o fototrappole, nel rispetto della normativa vigente. Il sopralluogo di via Bettolino, tuttavia, non resterà un episodio isolato.

“Via Bettolino è il punto dal quale siamo partiti. Adesso continueremo con altri sopralluoghi, anche nelle altre zone nelle quali ci vengono segnalati abbandoni. Diciamo pure che saranno dei “sopralluoghi simpatici”: andremo a vedere con attenzione che cosa viene lasciato e se emergono altri elementi che possano essere utili agli accertamenti. Sempre senza sostituirci alle autorità competenti, ma senza neppure voltarci dall’altra parte. Il meccanismo non può continuare a essere: segnalazione, rimozione e, poche ore o pochi giorni dopo, nuovo abbandono. Pulire è necessario, ma non basta. Bisogna cercare di individuare e sanzionare chi continua a sporcare il nostro territorio. La collaborazione istituzionale viene prima di tutto: per questo ho immediatamente coinvolto il Sindaco e trasmesso quanto raccolto. Ora servono gli accertamenti. Nel frattempo continueremo a essere presenti sul territorio: i residenti hanno sopportato abbastanza e meritano risposte concrete”.

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