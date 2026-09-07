Saronnese

GERENZANO – Più controlli nelle ore serali alla stazione ferroviaria di Gerenzano. Sono iniziati anche in paese i pattugliamenti previsti nell’ambito del progetto “Stazioni Sicure”, iniziativa finalizzata a rafforzare la presenza sul territorio e l’attività di prevenzione nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dello scalo.

Il servizio vede la collaborazione delle polizie locali dei Comuni coinvolti nel progetto e degli altri soggetti che partecipano all’iniziativa, con l’obiettivo di aumentare i controlli nelle stazioni e nelle aree circostanti. A dare notizia dell’avvio dei pattugliamenti a Gerenzano è stata l’Amministrazione comunale, che ha sottolineato l’importanza di un’attività basata non soltanto sul controllo, ma anche sulla prevenzione e sulla prossimità nei confronti dei cittadini.

«La sicurezza nasce anche dalla presenza, dalla collaborazione e dalla capacità delle istituzioni di fare rete per tutelare concretamente i cittadini e i luoghi che vivono ogni giorno», rimarca il Comune. I controlli serali alla stazione ferroviaria di Gerenzano si inseriscono dunque in un progetto più ampio e sovracomunale, basato sul coordinamento tra le diverse polizie locali e su una maggiore presenza degli agenti negli scali ferroviari e nelle zone limitrofe.

(foto: una pattuglia davanti alla stazione ferroviaria di Gerenzano)

07092026