I più letti di ieri: rissa in centro, il ricordo di Alessio Colletti e foto del frontale con l’autocisterna
7 Settembre 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 6 settembre, spiccano la lite con calci e pugni nel centro di Saronno e il ricordo di Alessio Colletti attraverso lo sport. Grande attenzione anche per la protesta delle famiglie di Ceriano Laghetto, i vandalismi a Cascina Emanuela e il grave incidente tra un’auto e un’autocisterna.
A Saronno una lite tra diversi uomini nella zona di via Legnani è degenerata in calci e pugni. All’arrivo della polizia locale, chiamata dai passanti, le persone coinvolte si erano già allontanate.
Saronno, calci e pugni in centro: fuga all’arrivo della polizia locale
Una domenica di sport e ricordo per Alessio Colletti: l’Amor Sportiva Saronno ha dedicato al giovane capitano scomparso a luglio diversi momenti, dal torneo di Cornaredo all’omaggio durante Sport al Centro.
Saronno, una domenica per ricordare Alessio Colletti: dal torneo Amor all’omaggio allo stand e in piazza
A Ceriano Laghetto le famiglie della scuola primaria Don A. Rivolta tornano a protestare: dopo una raccolta di 511 firme rimasta senza risposta, denunciano la riduzione dell’orario a 27 ore settimanali e il passaggio da tre a due classi prime.
Ceriano, lettera aperta delle famiglie: “511 firme e nessuna risposta, ora perdiamo una classe”
A Cascina Emanuela i vandali hanno danneggiato gli addobbi preparati per la Festa della Madonna Assunta, ma le volontarie si sono subito rimesse al lavoro riuscendo a ripristinare le decorazioni in tempo per gli appuntamenti della festa.
Cascina Emanuela, i vandali rovinano gli addobbi ma le volontarie salvano la festa
A Ceriano Laghetto un violento scontro frontale tra un’auto e un’autocisterna ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso.
Ceriano Laghetto, le immagini del frontale tra auto e autocisterna: un ferito in codice rosso
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