SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 6 settembre, spiccano la lite con calci e pugni nel centro di Saronno e il ricordo di Alessio Colletti attraverso lo sport. Grande attenzione anche per la protesta delle famiglie di Ceriano Laghetto, i vandalismi a Cascina Emanuela e il grave incidente tra un’auto e un’autocisterna.

A Saronno una lite tra diversi uomini nella zona di via Legnani è degenerata in calci e pugni. All’arrivo della polizia locale, chiamata dai passanti, le persone coinvolte si erano già allontanate.

Una domenica di sport e ricordo per Alessio Colletti: l’Amor Sportiva Saronno ha dedicato al giovane capitano scomparso a luglio diversi momenti, dal torneo di Cornaredo all’omaggio durante Sport al Centro.

A Ceriano Laghetto le famiglie della scuola primaria Don A. Rivolta tornano a protestare: dopo una raccolta di 511 firme rimasta senza risposta, denunciano la riduzione dell’orario a 27 ore settimanali e il passaggio da tre a due classi prime.

A Cascina Emanuela i vandali hanno danneggiato gli addobbi preparati per la Festa della Madonna Assunta, ma le volontarie si sono subito rimesse al lavoro riuscendo a ripristinare le decorazioni in tempo per gli appuntamenti della festa.

A Ceriano Laghetto un violento scontro frontale tra un’auto e un’autocisterna ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso.