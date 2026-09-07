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SARONNO – Lunedì 7 settembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche addensamento possibile in serata. Non sono previste piogge e resta segnalata un’allerta meteo per afa.

Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili per gran parte della giornata. Le temperature resteranno elevate, con una minima di 24°C e una massima di 33°C. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da Est-Sudest, mentre nel pomeriggio proverranno da Ovest. In serata potrà aumentare localmente la nuvolosità, senza precipitazioni associate.

In Lombardia prevarranno condizioni stabili e perlopiù soleggiate, favorite da pressioni medio-alte. Sulle basse pianure occidentali il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con addensamenti serali, mentre sulle pianure orientali saranno possibili nubi sparse soprattutto al mattino. Sulle aree pedemontane e sulle Prealpi occidentali sono attese maggiori schiarite nel pomeriggio. Sulle Orobie si alterneranno nubi e schiarite, mentre sulle Prealpi orientali prevarrà il bel tempo. Condizioni più instabili interesseranno le Alpi Retiche, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi piogge, rovesci e temporali, in attenuazione verso sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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