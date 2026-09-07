Comasco

MOZZATE – Un impegno preso prima della manifestazione e rispettato al termine della festa. Il Comune di Mozzate ha voluto ringraziare pubblicamente gli organizzatori della Festa delle associazioni, che hanno provveduto al taglio del prato del parco di Villa Guffanti. L’intervento era stato concordato prima dell’inizio dell’iniziativa: l’Amministrazione comunale aveva concesso gratuitamente l’utilizzo del parco per ospitare la Festa delle Associazioni e gli organizzatori si erano impegnati a occuparsi del taglio dell’erba. Un accordo che è stato rispettato e che il Comune ha voluto sottolineare come esempio di collaborazione tra realtà associative e istituzioni.

«Un gesto concreto, che va oltre la semplice cura di uno spazio: è un segno di correttezza, rispetto reciproco e attenzione verso la comunità che ha accolto e patrocinato la Festa, mettendo a disposizione gratuitamente il parco», sottolinea l’Amministrazione. Dal municipio viene evidenziato soprattutto il valore della collaborazione: ciascuno chiamato a fare la propria parte, rispettando gli impegni assunti e contribuendo alla cura dei beni della collettività.

«Grazie per il lavoro svolto, per il tempo dedicato e per aver trasformato un impegno preso in un gesto concreto di riconoscenza verso la comunità di Mozzate», conclude il Comune.

07092026