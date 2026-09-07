Cronaca

ORIGGIO – Due incidenti stradali si sono verificati nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre, a distanza di appena due minuti l’uno dall’altro in due diverse zone del paese. In entrambi i casi sono intervenuti i soccorsi sanitari. L’episodio che inizialmente aveva destato maggiore preoccupazione è avvenuto alle 17.25 in via Monfalcone, dove un’auto si è ribaltata. Nell‘incidente è rimasta coinvolta una donna di 28 anni. Areu aveva inizialmente attivato i soccorsi in codice rosso, quello di massima urgenza, inviando sul posto un’ambulanza. Sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Saronno e i vigili del fuoco. Fortunatamente le condizioni della giovane si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente temuto: dopo le prime cure sul posto, la 28enne è stata trasportata all’ospedale di Saronno in codice verde.

Soltanto qualche minuto prima, alle 17.20, era scattato un altro intervento in via Primo maggio. In questo caso un uomo di 45 anni è caduto dalla bicicletta. La centrale operativa ha inviato un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, con intervento inizialmente classificato in codice giallo. Anche in questo caso, dopo la valutazione dei soccorritori, la situazione è stata riclassificata in codice verde, quindi nessuna grave preoccupazione per il ferito.

(foto archivio)

07092026