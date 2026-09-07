Comasco

ROVELLO PORRO – Cambierà temporaneamente il punto di riferimento per i servizi postali dei cittadini di Rovello Porro. Dal 25 settembre l’ufficio di via Dante resterà chiuso al pubblico per consentire lo svolgimento dei lavori legati al piano nazionale Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale. L’intervento avrà una durata di circa un mese e, secondo il programma previsto, l’attività riprenderà venerdì 30 ottobre. Nel periodo interessato dai lavori, chi avrà necessità di usufruire dei servizi normalmente disponibili nell’ufficio di Rovello Porro dovrà fare riferimento alla sede di Rovellasca, in via De Amicis. La soluzione è stata predisposta per mantenere operativo il servizio anche durante la fase di cantiere e contenere le difficoltà per la popolazione.

La sede alternativa osserverà il consueto calendario di apertura: dal lunedì al venerdì sarà possibile accedere agli sportelli dalle 8:30 alle 13:35. Il sabato, invece, l’ufficio sarà aperto dalle 8:20 alle 12:35. A Rovellasca potranno essere svolte tutte le principali operazioni postali e finanziarie disponibili abitualmente a Rovello Porro. La sede garantirà anche la possibilità di recuperare pacchi, raccomandate e corrispondenza che si trovino in giacenza.

La temporanea chiusura potrebbe risultare più impegnativa soprattutto per le persone anziane e per i cittadini con difficoltà motorie, che dovranno raggiungere il comune vicino. Il servizio tornerà nella sede di via Dante con la riapertura programmata per venerdì 30 ottobre.

(foto archivio)

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