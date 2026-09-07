Città

SARONNO – “Vorrei porre all’attenzione dell’Amministrazione comunale una domanda che credo sia condivisa da molti residenti del quartiere Matteotti: che fine ha fatto il progetto di riqualificazione dell’area di via Amendola, annunciato nei mesi scorsi?”.

Inizia così la nota di un residente del quartiere Matteotti in merito ad un progetto annunciato dall’Amministrazione.

“Come noto, il progetto prevedeva inizialmente la realizzazione di un campo da basket, poi il progetto è stato abbandonato in favore di uno spazio polifunzionale destinato principalmente a una pista da ballo e a un campo da bocce, con un investimento di circa 50 mila euro e l’affidamento dei lavori già annunciato.

Dopo le prime comunicazioni, però, è calato il silenzio. Nel frattempo numerosi cittadini avevano espresso, anche attraverso i social e i mezzi di informazione locali, una richiesta semplice e concreta: ripensare almeno in parte l’intervento affinché quello spazio potesse essere utilizzato anche da bambini e ragazzi, ad esempio installando porte da calcetto e canestri, trasformandolo così in un’area realmente inclusiva e fruibile da tutte le generazioni.

Colgo inoltre l’occasione per chiedere all’Amministrazione se sia previsto anche un intervento di riqualificazione dei campetti da basket di via Leonardo da Vinci, attualmente in forte stato di degrado, bisognosi di manutenzione e valorizzazione. Qualcuno potrebbe ritenere che mantenere un’area dedicata al basket anche in via Amendola rappresenterebbe un’inutile duplicazione, ma non credo sia così. I due spazi potrebbero infatti svolgere funzioni diverse e complementari: i campi di via Leonardo da Vinci potrebbero continuare a essere il punto di riferimento per ragazzi e adulti, mentre l’area di via Amendola potrebbe essere pensata per i più piccoli, con l’installazione di canestri a un’altezza adeguata ai bambini, affiancati magari da porte da calcetto o da altri giochi che favoriscano l’attività motoria e la socializzazione. In questo modo il quartiere disporrebbe di spazi realmente destinati a tutte le fasce d’età, offrendo opportunità di svago e di aggregazione senza sovrapposizioni, ma con una chiara complementarità.

Proprio per questo sarebbe importante conoscere quale sia oggi la posizione dell’Amministrazione. Il progetto è stato confermato così come presentato? È stato accantonato? Oppure si è scelto di sospenderlo per valutarne una revisione alla luce delle osservazioni e delle proposte avanzate dai cittadini?

Allo stesso modo sarebbe utile conoscere le tempistiche previste per un eventuale avvio dei lavori o per la presentazione di un nuovo progetto.

Credo che la cittadinanza abbia il diritto di ricevere una risposta chiara, la trasparenza nei confronti della cittadinanza passa anche da queste informazioni, che consentono ai residenti di comprendere le scelte dell’Amministrazione e di seguire l’evoluzione di interventi che riguardano direttamente la qualità della vita del proprio quartiere. Mi auguro che questa richiesta possa trovare presto una risposta chiara e puntuale”.

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