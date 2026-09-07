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SARONNO – Ultime ore prima dello sciopero nazionale dei treni che coinvolgerà anche la Lombardia e i collegamenti Trenord. La protesta scatterà questa sera, lunedì 7 settembre, alle 21,18 e proseguirà fino alle 21 di domani, martedì 8 settembre, con possibili cancellazioni e variazioni anche per chi viaggia da e verso Saronno.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Cub Trasporti e Sgb. Per la serata di oggi è prevista una prima tutela per i viaggiatori: circoleranno i treni con partenza indicata dall’orario ufficiale entro le 21,18 e con arrivo alla destinazione finale entro le 22,18.

La giornata più delicata sarà però quella di domani, martedì 8 settembre. Durante lo sciopero viaggeranno i convogli inseriti nella lista dei servizi minimi garantiti. Per questo ai pendolari viene consigliato di controllare la situazione del proprio treno prima di mettersi in viaggio.

Possibili ripercussioni anche sui collegamenti aeroportuali. In caso di cancellazione dei treni saranno attivati autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. Da Milano Cadorna i bus partiranno da via Paleocapa 1. Previsto un collegamento sostitutivo anche tra Stabio e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Gli aggiornamenti sulla circolazione saranno disponibili sul sito e sull’app di Trenord. I viaggiatori sono invitati anche a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e alle indicazioni pubblicate sui monitor.