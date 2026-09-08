Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Un’imbarcazione è stata avvolta dalle fiamme nella tarda serata di lunedì 7 settembre all’interno di un deposito in via Milano. L’incendio ha richiesto un consistente intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con cinque squadre.

L’allarme è scattato alle 23,56. Per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area sono state impiegate tre autopompe, un’autobotte e un pick-up con modulo antincendio.

Il rogo ha generato fiamme alte e una densa colonna di fumo visibile nella zona. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite per domare completamente l’incendio e verificare le condizioni di sicurezza del deposito.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato l’incendio né sono stati segnalati eventuali feriti.

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