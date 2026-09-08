Allerta meteo nel Saronnese: da mezzanotte arancione per temporali
8 Settembre 2026
SARONNO – Scatta dalla mezzanotte l’allerta arancione per il rischio di temporali nel Saronnese. Per domani, mercoledì 9 settembre, la Protezione civile della Lombardia segnala anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico.
L’avviso è contenuto nell’allerta meteo numero 2026.94, diffusa oggi, martedì 8 settembre. Le due allerte entreranno in vigore alle 0 di mercoledì 9 settembre e resteranno valide fino al prossimo aggiornamento.
Per il rischio temporali è previsto il livello arancione, corrispondente a una criticità moderata. Per il rischio idrogeologico il livello indicato è invece giallo, con criticità ordinaria.
Il territorio del Saronnese rientra nella zona omogenea di allertamento idro-meteo IM-09. L’attenzione è quindi rivolta in particolare alla possibile formazione di temporali e agli effetti delle precipitazioni sul territorio.
La Protezione civile invita a seguire gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione. Le informazioni sono disponibili anche attraverso l’app “allertaLOM” e sul portale regionale delle allerte.
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