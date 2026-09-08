Basket

CISLAGO – Una serata per presentare il progetto della società, dai più piccoli alla prima squadra. Giovedì 10 settembre alle 20.45, all’Auditorium L’Angolo dell’Arte di via Stazione a Cislago, il Cistellum Basket presenterà ufficialmente la stagione sportiva 2026-2027. Data, orario e sede trovano conferma anche nella presentazione dell’evento pubblicata online.

La prima parte della serata sarà dedicata alla presentazione del progetto sportivo ed educativo del Cistellum. A illustrarne impostazione, obiettivi e attività saranno i coordinatori e allenatori Marco Vailati, Filippo Molteni e Michele Landoni.

L’incontro permetterà quindi di conoscere più da vicino il percorso che la società cislaghese intende portare avanti nel corso della nuova annata, con particolare attenzione all’attività di minibasket e microbasket e, più in generale, alla crescita sportiva ed educativa dei giovani.

A seguire i riflettori si sposteranno sulla prima squadra. È infatti prevista la presentazione della formazione e degli allenatori che affronteranno il campionato di serie DR1 2026-2027, massimo punto di riferimento del progetto cestistico del Cistellum per la nuova stagione.

L’appuntamento è dunque fissato per giovedì 10 settembre alle 20.45 all’auditorium L’Angolo dell’Arte, in via Stazione a Cislago. L’iniziativa rientra tra gli eventi di settembre del Cistellum Basket patrocinati dal Comune: la Giunta comunale ha approvato la concessione del patrocinio con una deliberazione dello scorso 31 agosto.

Una serata che servirà quindi non soltanto a presentare la squadra chiamata a rappresentare Cislago in DR1, ma anche a illustrare alle famiglie e agli appassionati l’intero percorso sportivo ed educativo costruito attorno al basket cislaghese.

(foto archivio)

08092026