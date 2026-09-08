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CASTELSEPRIO – Nuova campagna di scavi al Parco archeologico di Castelseprio. Da lunedì sono infatti in corso le attività di ricerca presso la Casa Forte, uno dei siti compresi nell’area archeologica.

A condurre gli scavi è l’Università Cattolica di Milano, con la direzione scientifica della professoressa Caterina Giostra.

L’avvio della nuova campagna è stato annunciato direttamente dal Parco archeologico, che ha richiamato l’attenzione degli appassionati sulle ricerche in corso. Un nuovo momento di studio sul campo per approfondire la conoscenza del patrimonio storico e archeologico conservato a Castelseprio.

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(foto: il parco archeologico a Castelseprio)

08092026