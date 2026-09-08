Cronaca

CESATE – Torna l’allarme per i furti nelle abitazioni a Cesate, un problema che periodicamente riaffiora nelle segnalazioni dei residenti e che nello scorso fine settimana avrebbe interessato nuovamente la zona di via De Gasperi. A raccontare quanto accaduto è una cittadina attraverso il gruppo Facebook “Sei di Cesate”, pubblicando la segnalazione di un’incursione nella propria abitazione e mostrando le conseguenze del passaggio dei ladri. «Sei di Cesate se ogni sei mesi ti riducono la casa così», scrive la residente, lasciando intendere che non sarebbe la prima volta che si trova alle prese con un episodio di questo genere.

Stando dunque a quanto riferito sui social, i malviventi sarebbero entrati nell’abitazione di via De Gasperi mettendo a soqquadro i locali alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Dalla segnalazione non emergono invece indicazioni precise sull’eventuale bottino né sulle modalità utilizzate per entrare in casa.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema dei furti in appartamento, che continua a suscitare preoccupazione nella zona. Segnalazioni di intrusioni o tentativi di effrazione si ripetono infatti periodicamente non soltanto a Cesate, ma anche nei comuni vicini, alimentando fra i residenti la richiesta di attenzione e controlli soprattutto nelle fasce orarie nelle quali le abitazioni restano incustodite.

Nel caso di via De Gasperi, al momento gli elementi disponibili sono quelli forniti dalla residente attraverso i social. Un nuovo episodio che contribuisce comunque a riaccendere il dibattito sulla sicurezza e sulla necessità di mantenere alta l’attenzione contro i furti nelle case.

(foto: particolare di una delle immagini comparse sui social a testimonianza di questo episodio a Cesate)

08092026