Cronaca

CISLAGO – Prima la telefonata di un sedicente carabiniere, poi l’arrivo a casa di un complice che si è presentato come investigatore. È il raggiro messo a segno nelle ultime ore a Cislago ai danni di un’anziana, alla quale sono stati sottratti denaro e oggetti di valore. La truffa è iniziata al telefono. Un uomo, fingendosi un militare dell’Arma, ha raccontato alla donna che l’auto di famiglia sarebbe stata rubata e successivamente utilizzata per commettere una rapina. Per rendere più credibile la storia, il truffatore conosceva e ha comunicato anche la targa della vettura.

Poco dopo nell’abitazione si è presentato un secondo uomo, in abiti civili, che si è qualificato come investigatore. Con il pretesto di dover svolgere accertamenti sulla vicenda, ha convinto l’anziana a verificare la presenza in casa di oro e denaro. A quel punto, approfittando di un momento di distrazione della vittima, il falso investigatore si è impossessato dei valori ed è fuggito.

A rendere noto l’episodio e a lanciare nuovamente l’allarme è stato il Comune di Cislago, che invita in particolare gli anziani e i loro familiari alla massima prudenza di fronte a telefonate e visite sospette.

L’indicazione è di non consegnare mai denaro, gioielli o altri beni a sconosciuti che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o incaricati di svolgere verifiche e, in caso di dubbi, di contattare direttamente le autorità attraverso i numeri ufficiali.

08092026