CISLAGO – Il Comune di Cislago compie un passo decisivo verso la nascita della scuola dell’infanzia statale sul territorio comunale. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Varese, ha infatti espressonella struttura comunale “Primi Passi”, situata nella frazione Massina e in grado di ospitare fino a tre sezioni. Si tratta di un risultato di grande rilevanza per la comunità di Cislago, che non ha mai avuto una scuola dell’infanzia statale.

Un traguardo che arriva al termine di un percorso lungo e articolato, costruito dall’Amministrazione Comunale attraverso due anni di lavoro, confronto istituzionale, approfondimenti e interlocuzioni con il mondo della scuola e con gli enti competenti. Un percorso nato anche da una prima risposta negativa, ricevuta due anni fa, che l’Amministrazione ha scelto di non considerare come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza per continuare a lavorare alla ricerca di una soluzione concreta e sostenibile per il territorio. Da allora, l’Amministrazione ha seguito con continuità e determinazione l’evoluzione dell’iter, mantenendo aperto il confronto con le istituzioni scolastiche e con gli uffici competenti e valutando, passo dopo passo, le diverse possibilità per arrivare all’attivazione di una scuola dell’infanzia statale a Cislago.

Un passaggio fondamentale è stato compiuto qualche settimana fa, quando il sindaco Stefano Calegari e l’assessore all’Istruzione Romina Codignoni hanno formalizzato all’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese la richiesta di attivazione delle sezioni statali presso il plesso “Primi Passi”, nell’ambito della nuova procedura definita per il dimensionamento scolastico, le cui modalità operative sono state comunicate al Comune nei primi giorni del mese di agosto.

La richiesta è stata corredata dalla documentazione e dagli atti già approvati nei mesi precedenti, oltre che dal parere favorevole espresso dal Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro”, al quale afferirebbero le nuove sezioni di scuola dell’infanzia.