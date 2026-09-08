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SARONNO – Musica, birra artigianale, gastronomia e solidarietà. Giovedì 10 settembre Villa Gianetti ospiterà “Emergency Night”, la serata organizzata dal gruppo di Saronno di Emergency, in programma dalle 19 alle 23.

L’iniziativa, a ingresso libero, unirà momenti di svago e occasioni per conoscere più da vicino l’attività dell’organizzazione impegnata nell’assistenza sanitaria e nella difesa dei diritti umani. Durante la serata saranno presenti stand gastronomici e birre artigianali, mentre la musica accompagnerà il pubblico con un dj set.

Tra le esperienze proposte ci sarà la possibilità di salire a bordo della nave Life Support di Emergency, impegnata nelle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Attraverso visori multimediali, inoltre, i partecipanti potranno compiere una visita virtuale all’ospedale pediatrico di Entebbe, in Uganda.

Nel corso della serata saranno disponibili anche libri dedicati alla cultura della pace e i visori permetteranno di approfondire da vicino alcune delle attività portate avanti da Emergency nel mondo.

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