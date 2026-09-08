Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 7 settembre, il sopralluogo tra i rifiuti abbandonati in via Bettolino a Gerenzano, il commosso omaggio in piazza ad Alessio Colletti e l’arresto di un 53enne del Saronnese per un doppio furto. Spazio anche alla riqualificazione di via Amendola e alla visita di Carlo Calenda a Saronno.

A Gerenzano il consigliere comunale Lisa Molteni ha effettuato un sopralluogo in via Bettolino dopo le segnalazioni dei residenti per i continui abbandoni di rifiuti. Tra il materiale sono emersi elementi potenzialmente utili agli accertamenti, subito segnalati al sindaco Stefania Castagnoli.

A Saronno grande commozione in piazza Libertà per l’omaggio ad Alessio Colletti, il 15enne scomparso dopo il tragico incidente al luna park di Spotorno. L’Amministrazione ha consegnato una targa all’Amor Sportiva, mentre i genitori hanno ricordato la passione del figlio per il calcio e lanciato un appello per ottenere giustizia.

Un 53enne residente nel Saronnese è stato arrestato in provincia di Padova dopo due furti a Camposampiero. L’uomo è accusato di aver colpito un’enoteca e un teatro, da cui sarebbe stata sottratta una valigetta con cinque ricetrasmittenti poi recuperata dai carabinieri.

A Saronno un residente del quartiere Matteotti ha scritto una lettera aperta all’Amministrazione per chiedere chiarimenti sul futuro della riqualificazione di via Amendola. Tra le richieste, conoscere tempi e modalità dell’intervento e valutare uno spazio più inclusivo anche per bambini e ragazzi.

Carlo Calenda ha incontrato a Saronno amministratori, esponenti locali e militanti di Azione, definendo l’esperienza cittadina del partito “un caso di scuola”. Al centro dell’intervento il pragmatismo nelle amministrazioni locali, la sanità e le prossime sfide elettorali.

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