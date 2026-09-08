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SARONNO – Un nuovo riconoscimento per il poeta saronnese Gian Maria Borghi, che ha conquistato il terzo posto alla terza edizione del concorso nazionale “Sabatino Trionfi” con la poesia inedita “Versailles”. La premiazione si è svolta il 21 agosto a Tione degli Abruzzi.

Il concorso era dedicato al tema “Il ricordo e la memoria”, uno spunto che Borghi ha interpretato nella sua poesia attraversando idealmente lo spazio e il tempo, con richiami a epoche lontane e a passioni destinate a rimanere nel tempo. Il terzo posto ottenuto con “Versailles” si aggiunge così al percorso letterario del poeta saronnese, che continua a raccogliere riconoscimenti con le sue opere, tra poesia e narrativa: per il poeta saronnese si tratta dell’ennesimo riconoscimento ottenuto negli ultimi anni. Dal 2023 a oggi, infatti, Gian Maria Borghi ha collezionato 13 premi tra poesie e racconti, costruendo un percorso che lo ha portato a partecipare a numerosi concorsi letterari in diverse località.

(in foto: Gian Maria Borghi ritira il premio)

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