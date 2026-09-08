Politica

VARESE – «L’alternativa al Governo Meloni non si costruisce solo nelle stanze romane, ma soprattutto in mezzo alle persone». È il messaggio lanciato dalla parlamentare varesina di Italia Viva Maria Chiara Gadda dopo la partecipazione alla Festa dell’Unità di Vimercate, lo scorso fine settimana.

Gadda ha preso parte a una serata di confronto politico nell’ambito della manifestazione organizzata nel Vimercatese, occasione che ha riunito esponenti e militanti dell’area di centrosinistra.

«Una bella serata di confronto alla Festa dell’Unità di Vimercate», ha commentato la parlamentare sui propri canali social, ponendo soprattutto l’accento sulla necessità di costruire un’alternativa all’attuale maggioranza partendo dal confronto con i cittadini e dai territori.

Un messaggio che si inserisce nel dibattito sul futuro e sulle possibili alleanze del centrosinistra. Per Gadda, esponente di Italia Viva eletta nel Varesotto, il percorso non può dunque limitarsi alle trattative e al confronto fra i partiti a livello nazionale: «L’alternativa al Governo Meloni non si costruisce solo nelle stanze romane ma soprattutto in mezzo alle persone». La partecipazione alla Festa dell’Unità diventa così, nelle parole della parlamentare, anche un richiamo al dialogo tra le diverse componenti dell’opposizione e alla necessità di partire dal territorio per costruire una proposta politica alternativa.

08092026