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SARONNO – La Pro Loco Saronno, in collaborazione con Città di Saronno, propone due appuntamenti al Teatro Nazionale di Milano dedicati a grandi figure della cultura e dello spettacolo: Frida Opera Musical, in programma venerdì 22 gennaio 2027, e Raffaella, previsto per venerdì 2 aprile 2027. Per entrambe le serate è previsto il trasferimento in pullman GT andata e ritorno da Piazza della Repubblica a Saronno, con accompagnatore.

Il primo appuntamento sarà Frida, venerdì 22 gennaio alle 20.30 al Teatro Nazionale di Milano. Lo spettacolo propone un viaggio nella vita e nelle opere dell’iconica artista messicana, tra arte, rivoluzione e passione.

Frida Opera Musical nasce con l’esclusiva collaborazione del Museo Frida Kahlo Casa Azul e del Museo Diego Rivera Anahuacalli di Città del Messico ed è sostenuta dal prestigioso patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia e dall’Istituto Culturale del Messico in Italia Tina Modotti. A rendere lo spettacolo ancora più particolare sarà la presenza della Catrina, voce ironica, dissacrante e poetica che accompagna la narrazione, incarnando il Messico allegro e colorato in cui vita e morte si intrecciano in una danza senza fine.

Il secondo appuntamento sarà Raffaella, venerdì 2 aprile 2027 alle 20.30 al Teatro Nazionale di Milano. Si tratta del primo biographical musical ufficiale dedicato a Raffaella Carrà, regina della cultura pop italiana e internazionale. Lo spettacolo racconta il mito dell’artista attraverso musica, danza e libertà d’espressione, celebrando la forza, il carisma e l’anima brillante di una donna rivoluzionaria.

La colonna sonora comprende alcuni dei più grandi successi di Raffaella Carrà, tra cui Fiesta, Tanti Auguri, Ballo Ballo, Pedro, A far l’amore e Tuca Tuca, oltre ad altri brani. Dopo il debutto a Madrid, che ha fatto registrare oltre 150.000 spettatori, sette nomination e il premio per le migliori coreografie, lo spettacolo arriva in Italia.

Per entrambi gli spettacoli il costo del biglietto in poltrona è di 69 euro, comprensivo del trasferimento in pullman GT andata e ritorno e dell’accompagnatore. Il ritrovo è fissato in Piazza della Repubblica alle 18,45, con partenza alle 19.

La prenotazione è obbligatoria entro lunedì 5 ottobre, inviando una mail a [email protected] oppure contattando il numero 347 9474184. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro 10 ottobre.

(foto archivio: direttivo pro loco)

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