SARONNO – Una lettera aperta indirizzata alla sindaca Ilaria Pagani e all’Amministrazione comunale per raccontare, attraverso lo sguardo di una nonna, preoccupazioni e impressioni sul centro cittadino. A scrivere è una donna di 64 anni che non risiede a Saronno, ma conosce e frequenta la città da molti anni e oggi vi torna spesso perché il figlio e la sua compagna vivono in centro con i loro due bambini.

Nella lettera la lettrice parla della sua percezione di una città cambiata, soffermandosi sulla cura degli spazi pubblici, sul parco di Villa Gianetti, sulle situazioni di disagio sociale, sulla sicurezza e sulla chiusura delle attività commerciali. Racconta anche un episodio del quale afferma di essere stata testimone in un supermercato del centro. Da qui la richiesta all’Amministrazione di una strategia che metta insieme presidio del territorio, decoro, commercio e socialità.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la sua lettera.

“Gentile Signor Sindaco,

Gentili Amministratori,

scrivo questa lettera non da residente di Saronno, ma da persona che conosce e frequenta questa città da moltissimi anni e che, proprio per questo, guarda con particolare dispiacere alla situazione in cui oggi versa soprattutto il suo centro storico.

Ho 64 anni, sono una nonna e risiedo in un altro Comune. Saronno, tuttavia, fa parte dei miei ricordi sin da quando ero bambina e poi ragazza. Ricordo una piccola città piacevole, ordinata, pulita, vivace, con le sue vie piene di negozi, attività e persone che passeggiavano per il centro.

Negli ultimi quattro anni ho ricominciato a frequentarla con grande assiduità, perché mio figlio e la sua compagna hanno scelto di vivere proprio nel centro di Saronno.

Ho due nipotini, uno di sei anni e un bambino di diciotto mesi. Quando vado ad accudirli, soprattutto nelle belle giornate, una delle cose più naturali dovrebbe essere prendere il passeggino e uscire con loro, andare al parco, passeggiare per le vie del centro, fermarsi in un negozio o semplicemente trascorrere qualche ora all’aperto.

Dico “dovrebbe”, perché purtroppo la Saronno che incontro oggi è profondamente diversa da quella che ricordavo.

La sensazione, percorrendo soprattutto alcune zone centrali, è quella di un progressivo impoverimento e di una crescente trascuratezza. Un senso di degrado che non riguarda un singolo episodio o una singola strada, ma che sembra ormai incidere sulla vivibilità complessiva del centro.

Porto spesso i miei nipoti al parco di Villa Gianetti, uno spazio che, proprio per la sua collocazione e per la sua storia, dovrebbe rappresentare un piccolo polmone verde e un luogo accogliente per bambini, famiglie e anziani. Troppo spesso, invece, lo trovo trascurato nella manutenzione e nella pulizia e frequentemente occupato da persone in evidente situazione di disagio e senza fissa dimora.

Non credo che ignorare queste situazioni faccia bene a nessuno: né alle persone fragili che avrebbero bisogno di interventi e assistenza adeguati, né ai cittadini che dovrebbero poter usufruire serenamente degli spazi pubblici.

A questo si aggiunge la progressiva desertificazione commerciale. Molti negozi hanno chiuso, altri stanno chiudendo e, soprattutto nelle ore serali, le strade si svuotano rapidamente. Anche numerose attività di ristorazione e di intrattenimento risultano chiuse o scarsamente frequentate. E una città che spegne le proprie vetrine e perde le persone dalle proprie strade rischia inevitabilmente di diventare ancora meno sicura.

Recentemente mi è capitato, inoltre, un episodio che mi ha particolarmente colpita. Mentre mi trovavo alla cassa del Carrefour nei pressi della chiesa centrale, ho visto con i miei occhi un ragazzo sfilare il portafoglio dalle mani di una persona anziana e allontanarsi, senza che nessuno riuscisse o intervenisse per fermarlo. Al di là del singolo episodio, ciò che preoccupa è la sensazione di una vigilanza sul territorio insufficiente rispetto alle problematiche che sono ormai chiaramente percepibili anche da chi, come me, non vive quotidianamente in città.

Ed è proprio da cittadina, da madre e soprattutto da nonna che mi rivolgo all’Amministrazione comunale. È davvero inevitabile assistere passivamente a questo progressivo deterioramento del centro di Saronno?

Mi domando se non sia possibile mettere in campo un progetto concreto e coordinato che affronti contemporaneamente i diversi aspetti del problema: maggiore presidio e controllo del territorio, cura e manutenzione degli spazi pubblici e dei parchi, interventi sulle situazioni di marginalità e disagio sociale, sostegno alle attività commerciali, iniziative capaci di riportare famiglie e persone nelle strade e di rendere nuovamente attrattivo il centro anche nelle ore serali.

Perché sicurezza, decoro, commercio e socialità sono, a mio avviso, strettamente collegati.

Un centro frequentato, illuminato, pulito, con negozi aperti, locali, famiglie, bambini e anziani che passeggiano è anche un centro più sicuro. Al contrario, quando le attività chiudono, le strade si svuotano e gli spazi pubblici vengono progressivamente abbandonati, si crea un circolo vizioso dal quale diventa sempre più difficile uscire.

Non pretendo certo che Saronno torni ad essere esattamente quella di quaranta anni fa. Le città cambiano, la società cambia e con essa cambiano anche i problemi che un’Amministrazione è chiamata ad affrontare. Credo però che rassegnarsi al degrado non possa essere considerato un cambiamento inevitabile.

Saronno conserva un centro storico bello, raccolto e a misura d’uomo. Ha tutte le caratteristiche per essere una città viva, piacevole e sicura, nella quale sia bello abitare, fare acquisti, cenare, passeggiare e portare i propri bambini.

Vorrei poter tornare a prendere per mano mio nipote, spingere il passeggino del più piccolo e passeggiare per il centro con la stessa serenità con cui lo facevo tanti anni fa.

E vorrei soprattutto che i miei nipoti, crescendo, potessero conoscere e vivere una Saronno della quale avere un bel ricordo, così come è accaduto a me.

Per questo non scrivo soltanto per lamentarmi, ma per chiedere all’Amministrazione comunale se esista una strategia concreta per il rilancio, il presidio e la riqualificazione del centro e quali interventi siano previsti, nel breve e nel medio periodo, per restituire ai cittadini e alle famiglie una città più curata, viva e sicura.

Credo che chi amministra una città abbia il difficile compito non soltanto di gestirne i problemi quotidiani, ma anche di immaginarne il futuro.

Spero sinceramente che nel futuro di Saronno ci sia ancora un centro nel quale una nonna possa passeggiare serenamente con i propri nipoti, senza provare nostalgia per ciò che quella città era, ma piacere per ciò che è tornata ad essere. Con rispetto, ma anche con sincera preoccupazione, invio un cordiale saluto

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