SARONNO – Centounomila euro destinati all’ospedale cittadino per essere utilizzati negli investimenti del presidio. È arrivato alla conclusione l’iter dell’eredità lasciata da un benefattore che, attraverso il proprio testamento, ha scelto di destinare parte del patrimonio all’ospedale di Saronno. La cifra esatta della liberalità è di 101.168,10 euro.

A ricostruire nel dettaglio il percorso del lascito è una delibera dell’Asst Valle Olona. La volontà del benefattore era contenuta in un testamento olografo, pubblicato il 22 novembre 2024.

Il patrimonio non era costituito soltanto da denaro immediatamente disponibile. Una parte consistente era infatti rappresentata da titoli depositati in due diversi istituti di credito. Da qui la necessità per l’Asst di procedere alla loro vendita prima di poter rendere concretamente disponibile il lascito.

Alla fine dell’intero percorso l’Asst ha registrato un introito complessivo di 101.200,37 euro. Di questi, 101.168,10 euro sono destinati, nel rispetto della volontà del benefattore, al Presidio Ospedaliero di Saronno a titolo di liberalità.

C’è poi un elemento importante sulla futura destinazione del denaro. La somma è stata inserita nel bilancio 2026 dell’Asst Valle Olona tra le “riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti”. Questo significa che il lascito dovrà essere utilizzato per investimenti. Al momento non è stato individuato un reparto, un’apparecchiatura o un intervento specifico.

Non è stata resa nota l’identità del benefattore e resta riservata anche la motivazione che lo ha portato a scegliere proprio l’ospedale di Saronno come destinatario del lascito.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09