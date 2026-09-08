Softball

SARONNO – Vetrina dedicata al softball saronnese ieri mattina all’emittente comunitaria Radiorizzonti: al programma “Match point” condotto da Agostino Masini e Paolo Renoldi ieri mattina è stata ospite una delegazione del Mkf Saronno softball. Una occasione per dare uno sguardo ai recenti successi, con la conquista della Coppa delle Coppe, ma anche di guardare al futuro, in questi giorni sono in corso i playoff di serie A1 e le saronnesi sono impegnati nell’apertissima sfida con l’Italposa Forlì, dopo l’1-1 a Saronno si torna a giocare (la serie è al meglio delle 5 partite) sabato sul diamante romagnolo.

Negli studi radiofonici di piazza Libertà c’erano il presidente del Saronno, Massimo Rotondo con la figlia Alessandra, giocatrice, con la compagna di squadra Anita Bartoli. Ospite speciale Renzo Martini, giocatore di San Marino, ai vertice della massima serie italiana, e della Nazionale azzurra di baseball.

(foto di gruppo al termine della trasmissione negli studi di Radiorizzonti in piazza Libertà)

08092026