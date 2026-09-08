Groane

SOLARO – Un nuovo viaggio tra le pagine dei grandi capolavori della letteratura. Il Comune di Solaro e la Biblioteca comunale hanno presentato il nuovo percorso del gruppo di lettura “Leggermente”, intitolato “In poche parole: classici”, che accompagnerà i partecipanti durante la nuova stagione. L’iniziativa sarà dedicata ai grandi capolavori della letteratura e proporrà uno spazio di incontro, confronto e condivisione aperto alla cittadinanza.

La presentazione del programma si è svolta giovedì 3 settembre alle 21 nella Sala Angelo Nobile, conosciuta anche come Sala Blu, all’interno della sede del Comune di Solaro. Durante la serata è stato svelato in anteprima il calendario delle letture che accompagneranno il gruppo per tutta la stagione.

Il nuovo percorso punterà quindi sui classici della letteratura, offrendo ai partecipanti l’occasione di riscoprire opere e autori che hanno segnato la storia culturale e letteraria.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca comunale di Solaro, in piazza Cadorna 1, contattare il numero 02 96984399 o scrivere all’indirizzo [email protected]. Ulteriori aggiornamenti sono disponibili anche sulla pagina Facebook ufficiale della Biblioteca comunale di Solaro.

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