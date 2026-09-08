SARONNO – Lezioni in presenza e niente doppi turni pomeridiani, ma una rotazione delle classi fino al 2 ottobre. È l’organizzazione scelta dall’Itc Gino Zappa per affrontare le prime settimane dell’anno scolastico. A chiarirla è la dirigente scolastica Angelica de Angelis con una circolare inviata a studenti, famiglie, docenti e personale.

Le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre con orari differenziati. Le classi prime e seconde saranno a scuola dalle 8,10 alle 10,10. Per le prime sono previsti ingressi scaglionati: alle 8,10 entreranno 1ACT, 1BCT e 1CCT, alle 8,20 sarà il turno di 1AAM, 1BAM, 1CAM, 1DAM e 1EAM, mentre alle 8,30 entreranno 1ATU, 1BTU e 1CTU. Terze, quarte e quinte saranno invece a scuola dalle 11,10 alle 13,10.

Da martedì 15 a venerdì 18 settembre le lezioni si svolgeranno nella fascia compresa tra le 8,10 e le 15,10. Le classi prime frequenteranno regolarmente in presenza per tutti i quattro giorni. Per seconde, terze, quarte e quinte scatterà invece un sistema di rotazione, secondo un calendario che sarà pubblicato sul registro elettronico da lunedì 14 settembre.

La turnazione proseguirà anche nelle due settimane successive. Da lunedì 21 settembre a venerdì 2 ottobre tutte le classi frequenteranno in presenza nelle giornate previste dalla rispettiva rotazione. Anche in questo periodo l’attività didattica resterà concentrata tra le 8,10 e le 15,10. Il nuovo calendario delle rotazioni sarà disponibile sul registro elettronico da venerdì 18 settembre.

La circolare definisce anche la scansione della giornata scolastica: sette ore di lezione, con conclusione alle 15,10 e due intervalli, dalle 11 alle 11,10 e dalle 13 alle 13,10.

“Quello che si apre richiederà, soprattutto nella fase iniziale, attenzione, disponibilità e capacità di adattamento, anche in ragione delle particolari modalità organizzative previste per l’avvio delle attività didattiche”, sottolinea de Angelis, richiamando alla collaborazione tutta la comunità scolastica. La comunicazione mette quindi nero su bianco l’organizzazione fino al 2 ottobre.

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